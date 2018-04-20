روسيا تورد لمصر «أجهزة محاكاة» لتدريب موظفي محطة «الضبعة» النووية

أعلنت شركة «روس آتوم» الروسية للطاقة، أنها ستورد أجهزة محاكاة لتدريب موظفي محطة «الضبعة» للطاقة النووية في مصر، حسبما نشرت شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية.



وأكدت الشركة أن أجهزة التدريب المهني صممت على نطاق كامل وتشمل برامج رقمية تحليلية متكاملة تحاكي عمل محطات الطاقة النووية ومن شأنها تدريب موظفي «الضبعة» على العمل في نقاط المراقبة للمحطة، فضلا عن تحليل عمل أنظمة المحطة في ظروف التشغيل العادية والحوادث.



ووقع الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، على اتفاق بناء محطة الضبعة في ديسمبر 2017.