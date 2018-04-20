خطة لحماية شواطئ المدن الساحلية من «العوامل الحرجة»

واصلت الهيئة العامة لحماية الشواطئ بوزارة الري، تنفيذ خطة أعمال العام المالي الجديد لحماية شواطئ المدن الساحلية، خاصة الإسكندرية، من العوامل الطبيعية الحرجة والأمواج العالية وعمليات النحر المستمر، التي تتسبب في فقدان الكثير من الشواطئ وتعرض بعض المناطق بالغمر بمياه البحر في فترات النوات وهياج البحر، ووضع حلول لأي مشاكل قد تحدث في المناطق القريبة منه ما يؤدى إلى تهديد الأستثمارات والمشروعات السياحية والمنشآت والطرق والمناطق التاريخية.



وتفقد المهندس رمزي الشكعة، رئيس الإدارة المركزية للتنفيذ والصيانة للبحر المتوسط، اليوم، تنفيذ عملية السقالات أمام القوات البحرية ومشروع حماية منطقة اللواء البحرى اللسان الشرقي والغربي وكذلك المرور على ساحة الصب لعملية المنشية، والمرور على مشروع اللسان البحري بالمحروسة، نظرا لطبيعة منطقة خليج أبوقير المنخفضة المناسيب ولتعرض منطقة حائط محمد على بخليج أبي قير أثناء الأمواج العالية في مواسم النوات، في حضور المهندس أشرف السيد مدير عام الإدارة العامة للتنفيذ بغرب الدلتا.



