4 مايو.. طرح كبائن شاطئ ستانلي في مزايدة علنية بالإسكندرية

أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، فتح باب المزايدة الخاصة بكبائن ستانلي.



وقال اللواء أحمد حجازي رئيس الإدارة، إن المزايدة تتم من خلال طرح ٤٩ كابينة بشاطئ ستانلى بنطاق حى شرق الإسكندرية.



وأضاف في تصريحات صحفية له اليوم، أن قيمة التأمين المؤقت ألفان جنية لا غير لكل كابينة على حدى وقيمة كراسة الشروط فقط مئتان جنيه، مشيرا إلى أن موعد المزايدة يوم الأربعاء الموافق 4 مايو المقبل، بديوان عام المحافظة.



وأضاف أن طلبات شراء كراسة الشروط تقدم بمقر إدارة العقود والمشتريات، ويسدد التأمين المؤقت، إما نقدا أو بشيك مصرفي أو بخطاب ضمان سارى المفعول لمدة أربعة أشهر وغير مقترن بأى شروط.



