الأمير تشارلز يخلف الملكة إليزابيث في منصب رئيس الكومنولث

اتفق اليوم الجمعة، زعماء دول الكومنولث البالغ عددها 53 دولة على أن يخلف الأمير تشارلز ولى عهد بريطانيا الملكة إليزابيث الثانية في منصب رئيس المنظمة التي تقودها بريطانيا.



وشكر بيان مشترك من الـ53 دولة الملكة على قيادتها للمجموعة منذ عام 1952، وقال إن تشارلز أمير ويلز، وأكبر أبناء الملكة ووريث العرش البريطاني، سيتولى منصب رئيس المنظمة.



وأبلغت الملكة، التي ستبلغ 92 عاما، غدًا السبت، زعماء الكومنولث في بداية القمة التي عقدت في لندن أمس الخميس، أنها تريد أن يخلفها تشارلز.