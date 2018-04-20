أبوردينة: تصرفات الاحتلال تشكل تهديدًا للقانون الدولي

قال نبيل أبوردينة، الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، إنه سيتوجه إلى مجلس الأمن الدولي، مرة أخرى لطلب توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، الذي يتعرض لاعتداءات وحشية متكررة من قبل الاحتلال.



وأضاف أبوردينة أنه أمام استمرار الاحتلال في اعتداءاته المتكررة على الشعب الفلسطيني سواء من خلال استمرار عمليات القتل للمتظاهرين بقطاع غزة، التي أدت إلى استشهاد العشرات وجرح الآلاف من المواطنين، أو سياسة تهويد القدس والاعتقالات ومصادرة الأراضي واعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية وعمليات حرق الأماكن الدينية، وخط الشعارات العنصرية، فإن التحرك السياسي الفلسطيني في المرحلة القادمة يتركز على طلب توفير الحماية للشعب الفلسطيني.



وتابع أبوردينة أنه أمام هذه الانتهاكات للقانون والشرعية الدولية وحقوق الإنسان، فإنه يجب على المجتمع الدولي التحرك لوقف العدوان ضد شعبنا، حيث إن هذه التصرفات الإسرائيلية تشكل تهديدًا ليس فقط للشعب الفلسطيني، وإنما للقانون الدولي أيضًا الذي تخرقه إسرائيل يوميًا.