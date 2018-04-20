قافلة جنوب الوادي الطبية تنهي أعمالها بحلايب وشلاتين وأبو رمادا

أنهت قافلة جامعة جنوب الوادي الطبية أعمالها، اليوم الجمعة، برئاسة الدكتور عباس منصور رئيس الجامعة، والتى استمرت لثلاثة أيام بمدن حلايب وشلاتين وأبو رمادا.



وبلغ عدد الحالات التى قامت القافلة الطبية بمناظرتها 1275 حالة مع إجراء العديد من العمليات الجراحية وتقديم العلاج.



وأشاد رئيس الجامعة، بدور قطاع خدمة المجتمع بالجامعة فى تنظيم هذه القافلة التي قامت بالكشف وتقديم العلاج لأهالينا بحلايب وشلاتين وأبو رمادا، مؤكدا أن الجامعة سوف تستمر في إرسال القوافل متعددة الأغراض إلى هذه المنطقة التي نعتز بها وبأهلها وقدم رئيس الجامعة الشكر للأهالي على حسن الاستقبال وتقديم التسهيلات لنجاح هذه القافلة.



وقال الدكتور يوسف الغرباوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إنه تم فحص 270 حالة طبية بشرية وإجراء عملية رمد وعملية ولادة قيصرية وعمليتي طهارة، مشيرا إلى أنه تم الكشف على 35 حالة جلدية و37 باطنة و20 صدرية و18 حالة مسالك بولية و27 أنف وأذن و12أسنان و5 حالات جراحة و39 عظام و16 حالة مخ وأعصاب و20 أطفال و10 حالات نساء وتوليد و31 حالة رمد.



وأشار نائب رئيس الجامعة، إلى أنه فيما يخص أعمال القافلة البيطرية اليوم بمدينة شلاتين، فقد تم مناظرة 396 حالة حيوانية حيث تم توقيع الكشف على 350 من الإبل و40 من الماعز و6 من الأرانب.