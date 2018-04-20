القاهرة : الجمعة 20 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
08:05 م

متحدث نتنياهو: حماس تسعى لإبادة اليهود
12:30 ص

سفير مصر بألمانيا: فخور باستقبال الجمهور لوزيرة الثقافة ببرلين (صور)
09:50 م

تجهيزات لاستقبال نصف مليون مريد لـ«القنائى»
09:47 م

اسمعوهم.. ماذا يريد الشعب من الحكومة فى الموازنة الجديدة؟
09:25 م

مشادة بين نيللي كريم وسولافا في «اختفاء»
05:33 م

أمريكا تدعو للضغط على كوريا الشمالية للتخلى عن أسلحتها النووية
03:33 م

الهادي: عناصر حماس أنزلوا علم مصر من الشيخ زويد بعد اقتحام السجون
12:53 م

تأييد قرار «حفظ التحقيقات» مع ورثة عاطف عبيد
01:50 ص

طفل سورى ينفى الهجوم الكيميائى المزعوم فى دوما
12:13 ص

مقتل قياديين بالقاعدة في مداهمة أمنية للتحالف باليمن
08:02 م

مفيد فوزى يؤكد قصة حب غادة السمان وبليغ حمدى: الموسيقار لم يكن جادًا فى العلاقة
12:43 م

الملك سلمان يستقبل رئيس المجلس البابوي للفاتيكان

فن
الجمعة 20/أبريل/2018 - 09:27 م

محمد رمضان «شيخ عرب» فى قنا

محمد رمضان
محمد رمضان
محمد أبو الفتوح
dostor.org/2136713

انتقل محمد رمضان إلى الأقصر لتصوير باقي مشاهده ضمن مسلسل «نسر الصعيد» بعد الانتهاء من مشاهد العمل في قنا.

ومن أبرز المشاهد حضور رمضان لجلسات عرفية في السياق الدرامي، وأيضا بعض مشاهده على النيل ومشاهد الحب بينه وبين الفنانة درة وقفزه في النيل من أعلى كوبري دندرة.

وتم تأجير عزبة حامد وبيت العمدة مفتاح، ويقع على النيل مباشرة، وأجرت «العدل جروب» المندرة والبيت والسرايات المجاورة للمنزل.

وتواجد خلال التصوير بعض المشاركين في العمل ومنهم محمد أبوالوفا الذي يجسد شخصية صاحب والده، ومحمد عبد الجواد الذي يلعب دور «العم» في المسلسل، وسيد رجب ويلعب دور هتلر ومحمد عز ابن هتلر.

ويشارك في بطولة مسلسل «نسر الصعيد» بجانب محمد رمضان ودرة سيد رجب ووفاء عامر ومحمد عز وعائشة بن أحمد وباسل الزارو، وهو من تأليف محمد عبد المعطي، وإخراج ياسر سامي.


اقرأ أيضًا
منذ اسبوع

التفاصيل الكاملة لـ«خناقة» أمن حفل تامر حسني مع الصحفيين.. (صور)

منذ أقل من شهر

«ابن الوز عوام».. جيل جديد من أبناء الفنانين يقتحم الوسط الفنى

منذ أقل من شهر

هل «تويتر» أولى خطوات عودة حنان ترك للتمثيل؟

منذ أقل من شهر

آمال فريد للدستور: الفن ليس عارًا والسيسي رجل مُخلص لوطنه

منذ أقل من شهر

خاص بالصور.. «الدستور» ينشر ديكورات فيلم «حرب كرموز» قبل عرضه

منذ أقل من شهر

عودة فضل شاكر.. 8 معلومات عن أغنية «ليه الجرح»

الآن

خطة بديلة بعد انتهاء مهلة مفاوضات سد النهضة

هالة السعيد: حسم التعيينات الجديدة أواخر رمضان.. وحركة تنقلات بين الموظفين

طلاب أمريكيون ينظمون إضرابًا احتجاجًا على العنف المسلح

لعنة الكارما.. هيفاء تاجرة آثار تنتقم من أعدائها بعد الخروج من السجن

الأكثر قراءة

خاص.. عادل إمام يعود إلى السينما بعد غياب 8 أعوام

بأمر «الحوت الأزرق».. طالبة تقتل أمها وشقيقها حرقًا بسوهاج

كارثة بالأسماء.. 22 لاعبًا خارج أسوار الزمالك الموسم المقبل

تقارير سودانية: الحديث عن إفلاس الدولة وراء إقالة وزير الخارجية

ألبومات الصور

شيرين بصحبة زوجها حسام حبيب في عزاء والدها (صور)

الزعيم ولميس الحديدي في «عوالم خفية» (صور)

أصالة وأنغام في عزاء والد شيرين عبدالوهاب (صور)

شيرين عبدالوهاب تتلقى عزاء والدها (صور)

نجم الساعة

يسوع وراء القضبان.. تحويل أخطر سجن فى العالم إلى كنيسة.. ونزلاؤه من المافيا إلى الصلاة

الأكثر قراءة

خاص.. عادل إمام يعود إلى السينما بعد غياب 8 أعوام

بأمر «الحوت الأزرق».. طالبة تقتل أمها وشقيقها حرقًا بسوهاج

كارثة بالأسماء.. 22 لاعبًا خارج أسوار الزمالك الموسم المقبل

تقارير سودانية: الحديث عن إفلاس الدولة وراء إقالة وزير الخارجية

كشكول

" سر العودة" يختتم الانشطة الطلابية للجامعة البريطانية

عضو المجلس المصري للشئون الخارجية في لقاء مفتوح بـ"ألسن عين شمس "

حسام رفاعي نائبا لرئيس جامعة حلوان لشئون البيئة وتنمية المجتمع

وزير التعليم العالي يشارك في اليوم الرياضي بجامعة عين شمس.. الإثنين

الأحد.. انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الخامس لهيئة ضمان الجودة

الأمصار

مصير المصري صالح جمعة مجهول مع الفيصلي السعودي

فلسطين.. تشييع جثمان الطفل الشهيد (صور)

بالتفاصيل.. مناطق المواجهات بين الفلسطينيين وجيش الاحتلال

محكمة إيطالية تدين الحكومة بسبب التفاوض مع المافيا

دي ميستورا: ندعم كل سبل التفاوض في سوريا

ads
منوعات

رسام فيصل: «الفن هو الجمال الوحيد وسط قبح البشرية»

«إليزابيث 2» أول فندق عائم في دبي

المصري أجمل رجال العرب.. بجد!

ولاد الكار

«الدستور» تطلق «D news».. تطبيق جديد يجمع كل أخبار العالم

الصحة

التبول اللا إرادى

الدستور على فيسبوك