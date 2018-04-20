محمد رمضان «شيخ عرب» فى قنا

انتقل محمد رمضان إلى الأقصر لتصوير باقي مشاهده ضمن مسلسل «نسر الصعيد» بعد الانتهاء من مشاهد العمل في قنا.



ومن أبرز المشاهد حضور رمضان لجلسات عرفية في السياق الدرامي، وأيضا بعض مشاهده على النيل ومشاهد الحب بينه وبين الفنانة درة وقفزه في النيل من أعلى كوبري دندرة.



وتم تأجير عزبة حامد وبيت العمدة مفتاح، ويقع على النيل مباشرة، وأجرت «العدل جروب» المندرة والبيت والسرايات المجاورة للمنزل.



وتواجد خلال التصوير بعض المشاركين في العمل ومنهم محمد أبوالوفا الذي يجسد شخصية صاحب والده، ومحمد عبد الجواد الذي يلعب دور «العم» في المسلسل، وسيد رجب ويلعب دور هتلر ومحمد عز ابن هتلر.



ويشارك في بطولة مسلسل «نسر الصعيد» بجانب محمد رمضان ودرة سيد رجب ووفاء عامر ومحمد عز وعائشة بن أحمد وباسل الزارو، وهو من تأليف محمد عبد المعطي، وإخراج ياسر سامي.



