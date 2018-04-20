10 أسباب وراء دخول بن سلمان قائمة الـ100 الأكثر تأثيرًا بالعالم

ضمن 100 شخصية الأكثر تأثيرًا في العالم برز اسم الأمير الشاب محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، في القائمة التي أعلنتها مجلة «تايم» الأمريكية. رجل المملكة القوي رشحته الناشطة الحقوقية السعودية منال الشريف للانضمام إلى القائمة، وفق وكالة «سبوتنيك».



وترصد «الدستور» أهم الأسباب التي دفعت بن سلمان لدخول هذه القائمة حسب تصريحات سابقة لـ«الشريف»:



- رفع الكثير من القيود المفروضة على نساء المملكة.



- سمح للنشاء بالعمل في مناصب كانت مقتصرة على الرجال فقط.



- سمح للنساء بممارسة الرياضة وحضور المناسبات العامة.



- هناك حديث حول السماح للنساء بأن يشغلن مناصب سياسية في المملكة لأول مرة في تاريخها وإلغاء مبدأ ولاية الذكور عليهن.



- يجري إصلاحات اقتصادية غير مسبوقة.



- يحارب الفساد بكل حزم ويحارب الفاسدين أيًا كانت مناصبهم.



- يسعى إلى وضع بلاده في مقدمة الدول ذات القوة الاقتصادية الكبرى، وهو ما جسده من خلال رؤية 2030.



- أثر محمد بن سلمان كثيرًا في عقليات الشباب السعودي وجعلهم متفتحين أكثر.



- هناك قرارات أصدرها الأمير من شأنها رفع مستوى الاقتصاد، أبرزها السماح للمرأة بالقيادة، إذ من المتوقع أن يضيف هذا 90 مليار دولار للاقتصاد بحلول عام 2030.



- رفع الحظر عن العديد من وسائل الترفيه التي تم حرمان الشعب السعودي منها لفترة طويلة.





