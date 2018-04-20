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الجمعة 20/أبريل/2018 - 09:18 م

تدهور حالة وكيل وزارة الصحة السابق بالإسكندرية

الدكتور مجدي حجازي
الدكتور مجدي حجازي
أحمد عاشور
dostor.org/2136709

كشف مصدر بمستشفى الجمهورية العام وسط الإسكندرية أن وكيل وزارة الصحة السابق يعاني من قصور في الشريان التاجي، وارتفاع في ضغط الدم وأحد أنزيمات القلب، بالإضافة لبعض الأمراض الجلدية، وتدهور حالته النفسية، وقرر الأطباء وضعه تحت الملاحظة لمدة 24 ساعة، تحت حراسة مشددة.

كان مستشفى الجمهورية استقبل الدكتور مجدي حجازي، وكيل وزارة الصحة السابق بالإسكندرية، قادما من محبسه، بعد تدهور حالته الصحية، فى وقت متأخر من مساء الخميس وصدور إذن من النيابة العامة بنقله للمستشفى.

وأمر قاضي المعارضات بمحكمة جنح باب شرقي في الإسكندرية، في 8 أبريل الجاري، بتجديد حبس وكيل وزارة الصحة السابق بالإسكندرية، 15 يومًا، في قضية رشوة 2 أيفون لنقل طبيب لمكان مميز.

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