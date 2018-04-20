أمريكا: 4 دول تعد مصدرًا كبيرًا لزعزعة الاستقرار الدولي

أفاد تقرير لوزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة، بأن روسيا والصين وإيران وكوريا الشمالية تعد مصدرا كبيرا لزعزعة الاستقرار الدولي، بحسب «سكاي نيوز عربية».



وأشار التقرير إلى أنه بعدما كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن أسلحة نووية جديدة تملكها بلاده، قامت الولايات المتحدة الأمريكية بتدريب حلفائها الأوروبيين على استخدام أسلحتها النووية للدفع بحرب نووية ضد روسيا.



وأضاف أن مشكلة الولايات المتحدة الأمريكية مع الصين تكمن في رفض بكين للدخول في نقاش حول قدراتها النووية وأهدافها من امتلاك قوة ردع نووي، وهو ما كشفت عنه وثيقة وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) الخاصة بالاستراتيجية النووية للولايات المتحدة الأمريكية.



كما أن العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران تتفاقم يوميا في ضوء تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني الذي عقد عام 2015 بموافقة الدول الكبرى، وهو ما دفع إيران لأن تعلن عن دعم روسيا والصين في حال نشوب حرب مع الولايات المتحدة.



وكانت كوريا الشمالية هددت أمريكا بأنها ستشهد «بحرا من النيران»، ما دفع ترامب لتبادل الرد محذرًا من أن كوريا الشمالية ستواجه «نيرانًا وغضبًا شديدًا».