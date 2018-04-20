«هنية»: لا يمكن ردع أطفالنا

دعا رئيس حركة «حماس»، إسماعيل هنية، الفلسطينيين إلى الاستعداد للمشاركة في المسيرة الكبرى في ذكرى النكبة الموافق 15 مايو المقبل، تجاه الحدود الفاصلة مع إسرائيل.



وقال هنية، في كلمة له خلال مشاركته في "مسيرة العودة" اليوم، على الحدود الشرقية بين قطاع غزة وإسرائيل "استعدوا وتهيأوا للطوفان البشري على كل حدود فلسطين داخل الأرض المحتلة وخارجها في ذكرى النكبة".



وأضاف: "مسيرة العودة ستزيل الأسلاك والحدود لنعود إلى أرض فلسطين المحتلة".



وأشار إلى أن "تهديدات الاحتلال الإسرائيلي لن تخيف شعبنا بل تزيدنا قوة وحشدا على الحدود".