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الجمعة 20/أبريل/2018 - 08:55 م

الزعيم ولميس الحديدي في «عوالم خفية» (صور)

الزعيم ولميس الحديدي
إخاء شعراوى
dostor.org/2136700

انتهى النجم الكبير عادل إمام، اليوم، من تصوير مشاهد مهمة في مسلسله «عوالم خفية» الذي يعرض حصريا على قناة (cbc) في رمضان.

المشهد يدور من خلال حلقة ساخنة في برنامج تليفزيوني (هنا العاصمة) يكشف فيها الصحفي «هلال كامل» الشخصية التي يؤديها عادل إمام أمام الرأي العام تفاصيل قضية فساد كبرى متورطة فيها شخصيات نافذة، ويكون هذا الكشف نقطة تحول في الأحداث وبداية مواجهة شرسة يخوضها هلال مع شبكة فساد متشعبة من أصحاب النفوذ.

الزعيم حضر إلى استديوهات cbc الساعة الثانية ظهرا، وقضى خمس ساعات صوّر خلالها ثلاثة مشاهد، أحدها مع لميس التي تظهر كضيفة شرف في ثلاثة مشاهد بالمسلسل.

وكان فريق cbc في استقبال النجم الكبير، وتقدمهم المهندس محمد الأمين، رئيس مجلس الإدارة، ومحمد هاني، رئيس القنوات، وأشاع وجود عادل إمام وفريق المسلسل بقيادة المخرج رامي إمام جوا من البهجة في أستديوهات cbc.

الزعيم ولميس الحديدي في «عوالم خفية» (صور)
الزعيم ولميس الحديدي في «عوالم خفية» (صور)
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