استئناف تصوير «لدينا أقوال أخرى» فى التجمع

يستكمل فريق عمل مسلسل «لدينا أقوال أخرى»، اليوم السبت، تصوير مشاهده فى منطقة «التجمع الخامس»، داخل أحد الديكورات الرئيسية للعمل.



وكشف مصدر داخل المسلسل عن أن الفنانة شيرين رضا ستصور مشهدًا واحدًا مع الفنانة سلمى أبوضيف، التى تجسد دور ابنة يسرا.

وتجسد شيرين رضا، ضمن أحداث العمل، دور مالكة قناة فضائية، وتخطف محمد الشرنوبى، الذى يجسد دور ابن يسرا، التى تعمل قاضية فى المحكمة الدستورية.



يشارك فى بطولة «لدينا أقوال أخرى»: يسرا وهشام سليم وأحمد حاتم ونجلاء بدر ومحمد شاهين وإنجى أبوزيد وجينا سليم، والعمل من تأليف أمين جمال وإبراهيم محسن وخالد أبوبكر، وإنتاج جمال العدل، وإخراج محمد على.