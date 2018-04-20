كتابة السيناريو تعطِّل تصوير «أمر واقع»

تسبب تأخر استكمال كتابة سيناريو مسلسل «أمر واقع» فى تعطيل تصوير أحداث العمل المنتظر عرضه فى شهر رمضان المقبل.



وقالت مصادر من فريق المسلسل، إن التصوير سيستكمل الثلاثاء المقبل، بعدما يتسلم المخرج التونسى مجدى السميرى عددًا من حلقاته، التى يكتبها السيناريست محمد رفعت، ليلحق بركب الأعمال المشاركة فى الماراثون الرمضانى المقبل.



«أمر واقع» يشارك فى بطولته كل من كريم فهمى وريم مصطفى ونجلاء بدر، والأردنى ياسر المصرى وملك قورة ونبيل الحلفاوى وعايدة فهمى، ومن إنتاج شركة أروما ستوديوز.