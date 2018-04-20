دعوى قضائية ضد حملة ترامب وروسيا بتهمة التآمر في انتخابات 2016

أقام الحزب الديمقراطي، اليوم الجمعة، دعوى قضائية يعتبر فيها أن روسيا وويكيليكس ومسئولين رفيعين في حملة دونالد ترامب تآمروا لجعل الانتخابات الرئاسية عام 2016 تميل لصالح الجمهوريين.



والدعوى المدنية التي تم تقديمها في محكمة مانهاتن الفيدرالية من قبل اللجنة الوطنية في الحزب الديمقراطي تزعم أن روسيا أبلغت حملة ترامب أنها نفذت هجوما إلكترونيا ضد اللجنة، ما أدى إلى نشر معلومات أضرت بهيلاري كلينتون منافسة ترامب.



وتقول الدعوى إن مستشارا قريبًا من ترامب اسمه رودجر ستون بدا كأنه يملك معلومات مسبقة عن خطط لموقع ويكيليكس لنشر بعض هذه المعلومات المؤذية، كجزء مما تصفه الدعوى بأنه مؤامرة واسعة النطاق للتأثير في الانتخابات.



ووفق الدعوى المكونة من 66 صفحة فإن حملة ترامب رحبت بحبور بالمساعدة الروسية.



وادعت اللجنة على حملة ترامب وابنه دونالد ترامب جونيور وصهره جاريد كوشنير ومسئولين آخرين بينهم بول مانافورت، إضافة إلى الحكومة الروسية واستخباراتها العسكرية الخارجية وويكيليكس ومؤسسها جوليان أسانج.



وقال توم بيريز، رئيس اللجنة الوطنية الديمقراطية، في بيان: "خلال الحملة الرئاسية عام 2016 شنّت روسيا هجوما شاملا على ديمقراطيتنا، ووجدت في حملة ترامب شريكا ناشطا".



وأضاف: "وهذا شكل فعلا تزويرا غير مسبوق: حملة مرشح لرئاسة الولايات المتحدة في تحالف مع قوة أجنبية معادية لتعزيز فرصته للفوز بالرئاسة".



وتأتي الخطوة من الحزب الديمقراطي في وقت تحيط الاضطرابات القانونية بالرئيس الأمريكي الذي تمت مداهمة مكتب محاميه الخاص في نيويورك، ونشر مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق جيمس كومي كتابا ادعى فيه أن ترامب كان لديه هاجس بالتحقيق في التدخل الروسي عندما أقدم على طرده.