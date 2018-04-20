القاهرة : الجمعة 20 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
08:05 م

متحدث نتنياهو: حماس تسعى لإبادة اليهود
12:30 ص

سفير مصر بألمانيا: فخور باستقبال الجمهور لوزيرة الثقافة ببرلين (صور)
09:50 م

تجهيزات لاستقبال نصف مليون مريد لـ«القنائى»
09:47 م

اسمعوهم.. ماذا يريد الشعب من الحكومة فى الموازنة الجديدة؟
09:25 م

مشادة بين نيللي كريم وسولافا في «اختفاء»
05:33 م

أمريكا تدعو للضغط على كوريا الشمالية للتخلى عن أسلحتها النووية
03:33 م

الهادي: عناصر حماس أنزلوا علم مصر من الشيخ زويد بعد اقتحام السجون
12:53 م

تأييد قرار «حفظ التحقيقات» مع ورثة عاطف عبيد
01:50 ص

طفل سورى ينفى الهجوم الكيميائى المزعوم فى دوما
12:13 ص

مقتل قياديين بالقاعدة في مداهمة أمنية للتحالف باليمن
08:02 م

مفيد فوزى يؤكد قصة حب غادة السمان وبليغ حمدى: الموسيقار لم يكن جادًا فى العلاقة
12:43 م

الملك سلمان يستقبل رئيس المجلس البابوي للفاتيكان

عالم
الجمعة 20/أبريل/2018 - 08:54 م

دعوى قضائية ضد حملة ترامب وروسيا بتهمة التآمر في انتخابات 2016

ترامب
ترامب
وكالات
dostor.org/2136697

أقام الحزب الديمقراطي، اليوم الجمعة، دعوى قضائية يعتبر فيها أن روسيا وويكيليكس ومسئولين رفيعين في حملة دونالد ترامب تآمروا لجعل الانتخابات الرئاسية عام 2016 تميل لصالح الجمهوريين.

والدعوى المدنية التي تم تقديمها في محكمة مانهاتن الفيدرالية من قبل اللجنة الوطنية في الحزب الديمقراطي تزعم أن روسيا أبلغت حملة ترامب أنها نفذت هجوما إلكترونيا ضد اللجنة، ما أدى إلى نشر معلومات أضرت بهيلاري كلينتون منافسة ترامب.

وتقول الدعوى إن مستشارا قريبًا من ترامب اسمه رودجر ستون بدا كأنه يملك معلومات مسبقة عن خطط لموقع ويكيليكس لنشر بعض هذه المعلومات المؤذية، كجزء مما تصفه الدعوى بأنه مؤامرة واسعة النطاق للتأثير في الانتخابات.

ووفق الدعوى المكونة من 66 صفحة فإن حملة ترامب رحبت بحبور بالمساعدة الروسية.

وادعت اللجنة على حملة ترامب وابنه دونالد ترامب جونيور وصهره جاريد كوشنير ومسئولين آخرين بينهم بول مانافورت، إضافة إلى الحكومة الروسية واستخباراتها العسكرية الخارجية وويكيليكس ومؤسسها جوليان أسانج.

وقال توم بيريز، رئيس اللجنة الوطنية الديمقراطية، في بيان: "خلال الحملة الرئاسية عام 2016 شنّت روسيا هجوما شاملا على ديمقراطيتنا، ووجدت في حملة ترامب شريكا ناشطا".

وأضاف: "وهذا شكل فعلا تزويرا غير مسبوق: حملة مرشح لرئاسة الولايات المتحدة في تحالف مع قوة أجنبية معادية لتعزيز فرصته للفوز بالرئاسة".

وتأتي الخطوة من الحزب الديمقراطي في وقت تحيط الاضطرابات القانونية بالرئيس الأمريكي الذي تمت مداهمة مكتب محاميه الخاص في نيويورك، ونشر مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق جيمس كومي كتابا ادعى فيه أن ترامب كان لديه هاجس بالتحقيق في التدخل الروسي عندما أقدم على طرده.

اقرأ أيضًا
منذ ساعة و 19 دقيقة

متحدث نتنياهو: حماس تسعى لإبادة اليهود

منذ يوم

أمريكا تدعو للضغط على كوريا الشمالية للتخلى عن أسلحتها النووية

منذ يومين

طفل سورى ينفى الهجوم الكيميائى المزعوم فى دوما

منذ يومين

مقتل قياديين بالقاعدة في مداهمة أمنية للتحالف باليمن

منذ يومين

الملك سلمان يستقبل رئيس المجلس البابوي للفاتيكان

منذ يومين

واشنطن: لا عقوبات جديدة على روسيا

الآن

«الدستور» تطلق «D news».. تطبيق جديد يجمع كل أخبار العالم

شيرين عبدالوهاب تتلقى عزاء والدها (صور)

التفاصيل الكاملة لفيلم أحمد حلمي الجديد

القبض على 21 من «أولتراس» الزمالك أمام النادي (صور)

الأكثر قراءة

خاص.. عادل إمام يعود إلى السينما بعد غياب 8 أعوام

بأمر «الحوت الأزرق».. طالبة تقتل أمها وشقيقها حرقًا بسوهاج

كارثة بالأسماء.. 22 لاعبًا خارج أسوار الزمالك الموسم المقبل

مرتضى منصور: قطر وضعت مخططًا للإطاحة بي من الزمالك

ألبومات الصور

الزعيم ولميس الحديدي في «عوالم خفية» (صور)

أصالة وأنغام في عزاء والد شيرين عبدالوهاب (صور)

شيرين عبدالوهاب تتلقى عزاء والدها (صور)

سمية الخشاب في عزاء والد شيرين (صور)

نجم الساعة

يسوع وراء القضبان.. تحويل أخطر سجن فى العالم إلى كنيسة.. ونزلاؤه من المافيا إلى الصلاة

ads
الأكثر قراءة

خاص.. عادل إمام يعود إلى السينما بعد غياب 8 أعوام

بأمر «الحوت الأزرق».. طالبة تقتل أمها وشقيقها حرقًا بسوهاج

كارثة بالأسماء.. 22 لاعبًا خارج أسوار الزمالك الموسم المقبل

مرتضى منصور: قطر وضعت مخططًا للإطاحة بي من الزمالك

كشكول

حسام رفاعي نائبا لرئيس جامعة حلوان لشئون البيئة وتنمية المجتمع

وزير التعليم العالي يشارك في اليوم الرياضي بجامعة عين شمس.. الإثنين

الأحد.. انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الخامس لهيئة ضمان الجودة

29 إبريل.. المؤتمر الدولي لقسم اللغة العبرية بـ"آداب عين شمس"

بالصور.. جنات تحيي حفل ختام المهرجان السنوى الثالث لجامعة بدر

الأمصار

الرئاسة الفلسطينية: سنطالب مجلس الأمن بتوفير الحماية الدولية

حركة «تمرد السودان» تقيل رئيس المكتب السياسي لها

فيديو.. لحظة قنص الطفل الفلسطيني محمد أيوب بـ«جمعة الشهداء والأسرى»

من هو «الدي جي» «افيتشي» الذي مات في سلطنة عمان ؟

ليتوانيا تطلب حماية أمريكا من روسيا

ads
منوعات

رسام فيصل: «الفن هو الجمال الوحيد وسط قبح البشرية»

«إليزابيث 2» أول فندق عائم في دبي

المصري أجمل رجال العرب.. بجد!

ولاد الكار

«الدستور» تطلق «D news».. تطبيق جديد يجمع كل أخبار العالم

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

التبول اللا إرادى

الدستور على فيسبوك