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الجمعة 20/أبريل/2018 - 08:53 م

5 طرق طبيعية للتخلص من حروق الشمس

5 طرق طبيعية للتخلص
غادة موسي
dostor.org/2136695

حروق الشمس تعتبر ضررا كبيرا، خاصة على الجلد الناعم الذى يتعرض للأشعة فوق البنفسجية ويزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بسرطان الجلد، حيث تصبح البشرة حمراء، ملتهبة، وساخنة للمس، وأحيانا تثور وتقشر، مما قد يكون مؤلما للغاية.

ويقدم موقع "ذا صن" مجموعة من الحلول الطبيعية للتخلص من حروق الشمس والحماية من سرطان الجلد:

- محلول الشمس:
 يمكنك شراؤه من الصيدلية المحلية أو السوبر ماركت، وصمم لتخفيف الحرق، ويساعد على إصلاح البشرة التالفة، وتستطيع هذه المستحضرات التجميلية إصلاح الأضرار التى لحقت بالخلايا.

- دش بارد:
علبة ثلج، أو دش بارد أو حمام بارد تساعد في تهدئة بشرتك، ولا تحمل الثلج على بشرتك مباشرة لأن ذلك يمكن أن يسبب الألم، وتحتاج إلى تكرار العمليات عدة مرات اعتمادا على مدى سوء الحرق.

- اللبن والزبادى:
يمكنك استخدام اللبن، الزبادي لتخفيف حروق الشمس، ولكن ليس من خلال تناوله، ولكن بوضعه على بشرتك المحروقة فتوفر لها الراحة التى تحتاجها.

- الشاي:
لا تحتاج إلى شربه بل استخدم أكياس الشاي الباردة أو الشاي الطازج على بشرتك، حيث يعتقد أن حمض التانيك فى الشاى الأسود يساعد على استخلاص الحرارة من الحرق واستعادة مستوى الأس الهيدروجيني لمساعدته على الشفاء.

- الخيار:
يعتقد أن الخيار يحتوي على خصائص مضادة للأكسدة الطبيعية لتهدئة الحروق، حيث يمكنك تقطيعه ووضعه مباشرة على بشرتك أو طحنه واستخدامه ككريم.

5 طرق طبيعية للتخلص من حروق الشمس
5 طرق طبيعية للتخلص من حروق الشمس
5 طرق طبيعية للتخلص من حروق الشمس
5 طرق طبيعية للتخلص من حروق الشمس
5 طرق طبيعية للتخلص من حروق الشمس
5 طرق طبيعية للتخلص من حروق الشمس
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