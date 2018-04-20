مساعدات مالية لـ420 أسرة خلال أبريل بالمنوفية

قال الأحمدي محمد الوكيل، وكيل وزارة التضامن في محافظة المنوفية، إنه تم تقديم مساعدات مالية إلى 420 أسرة فقيرة من مؤسسة التكافل الاجتماعي بشبين الكوم بلغت قيمتها 125 ألف جنيه خلال شهر أبريل الحالي.



وأضاف «الوكيل» لـ«الدستور»، أن المؤسسة قدمت مساعدات إضافية لـ5 حالات من ذوي الإعاقة وذوي الاحتياجات الخاصة، كما تم شمول 15 مسنا ضمن الخطة بمبلغ 4750، بالإضافة إلى 140 أسرة من محدودي الدخل بمبلغ 35850.



ولفت إلى أن المساعدات شملت أيضا 24950 لـ83 من الأرامل والمطلقات والأيتام في إطار حرص مديرية التضامن بالمنوفية على توفير مساعدات مالية للأسر لمساعدتهم على مواجهة أعباء الحياة.