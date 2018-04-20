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الجمعة 20/أبريل/2018 - 08:52 م

البرلمان يدعو الحكومة لجلسة حول سعر القمح

النائب رائف تمراز
النائب رائف تمراز
عائشة حسن
dostor.org/2136692

قال النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة والري في مجلس النواب، إن اللجنة دعت المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، ووزراء المجموعة الاقتصادية، والدكتور عبدالمنعم البنا، وزير الزراعة، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، لعقد جلسة حوارية خلال الأسبوع المقبل، لمناقشة ما أعلنته الحكومة مؤخرًا عن سعر القمح بواقع 600 جنيه للإردب، بحضور الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب.

وأكد «تمراز»، لـ«الدستور»، أن النائب هشام الشعيني، رئيس اللجنة، عقد جلسة مغلقة بينه وبين الدكتور عبدالعال، لعرض وجهة نظر البرلمان ورفض اللجنة للسعر الذي أعلنته الحكومة، وتمت الاستجابة بالفعل من قبل رئيس المجلس، ووعد بعقد جلسة موسعة تشمل جميع الأطراف في المذكرة التي تقدمت بها اللجنة الأسبوع الماضي، منوهًا إلى أن اللجنة لديها البراهين التي تؤكد حق الفلاحين في زيادة السعر أكثر من ذلك، أو على الأقل 650 للإردب، طبقًا للأسعار العالمية.

وأشار إلى أن الفلاحين أقسموا بعدم تقديم أي حبة قمح للحكومة إلا بعد تعديل السعر الجديد، والنواب في دوائرهم من يتصدرون للمواطنين، لافتًا إلى أن الفلاح من حقه تحقيق هامش ربح مناسب، يعوض تعبه وجهده الذي بذله في زراعة المحصول، مضيفًا أن اللجنة جادة في إقناع الحكومة لتعديل السعر، حتى لا تضطر الفلاحين لتحويل القمح لعلف للماشية، نظرًا لأن سعره أعلى من القمح، فالحكومة هي من تحتاج الفلاح وليس العكس، فالمتاجر الخاصة والتجار يرفعون السعر للفلاحين لجذبهم للتوريد لهم بدلًا من الحكومة.

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