الذهب يسجل خسائر أسبوعية مع قوة الدولار

تراجعت أسعار الذهب عند تسوية تعاملات، اليوم الجمعة، لتسجل الهبوط الأسبوعي الأول في 3 أسابيع مع ارتفاع الدولار، وهدوء التوترات الجيوسياسية.



وساهم ارتفاع الدولار الأمريكي في تراجع طلب المستثمرين على الملاذ الآمن، في ظل ارتفاع عوائد سندات الخزانة في الولايات المتحدة وسط توقعات بمزيد من عمليات رفع الفائدة في الولايات المتحدة.



وتأثر المعدن النفيس سلبا بهدوء المخاوف الجيوسياسية، بعد إعلان الولايات المتحدة انتهاء العملية العسكرية في سوريا، وقرب التوصل لاتفاق مع كوريا الشمالية بشأن برنامجها النووي.



وهبط سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم يونيو عند التسوية بنسبة 0.8% ليفقد 10.5 دولار، ويصل إلى 1338.30 دولار للأوقية، مسجلًا خسائر أسبوعية بلغت 0.7%.



وتراجع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.4% إلى 1340.5 دولار للأوقية.



وخلال نفس الفترة ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنسبة 0.4% إلى 90.26 دولار.