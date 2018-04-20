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الجمعة 20/أبريل/2018 - 08:47 م

تقارير سودانية: الحديث عن إفلاس الدولة وراء إقالة وزير الخارجية

الرئيس السودانى عمر
الرئيس السودانى عمر البشير
عبير سليم
dostor.org/2136686

الرئيس سحب صلاحياته تدريجيًا.. ومطرف الأقرب لخلافته فى المنصب

أقال الرئيس السودانى عمر البشير، مساء أمس الأول، وزير خارجيته إبراهيم غندور، من منصبه، بعد ٢٤ ساعة فقط من خطاب ألقاه الوزير أمام البرلمان، تذمر فيه من عدم صرف البعثات الدبلوماسية رواتبها لشهور طويلة، حسب بيان نشرته وكالة «السودان» الرسمية للأنباء.
وبينما لم يذكر البيان أسباب القرار، قالت مواقع سودانية، إن «غندور» قال أمام البرلمان، الأربعاء الماضى، إن وزارته لم تتمكن من دفع رواتب البعثات الدبلوماسية منذ أشهر، ما سبب جدلًا كبيرًا فى الأوساط السودانية.
وتداول نشطاء التواصل الاجتماعى مقطع الفيديو الذى ظهر فيه الوزير وهو يشكو للبرلمان من تعنت بنك السودان حيال سداد رواتب موظفى البعثات الخارجية. وكانت آراء المتابعين أغلبها ضد الوزير، معتبرين حديثه العلنى عن إفلاس الدولة وعدم قدرتها على تغطية احتياجات موظفيها، مؤثرًا فى صورة البلاد فى الخارج.
وفندت صحيفة «سودان تربيون» أسباب قرار الإعفاء الذى صدر بعد وقت وجيز من وصول «البشير» البلاد قادمًا من السعودية، إلى سببين آخرين بجانب السبب السالف ذكره، الأول هو استياء «غندور» من التدخل المباشر فى عمله من قيادات فى الدولة تمارس مهامًا مشابهة، إذ سمح «البشير» بتداخل ملفات عديدة بين وزارة الخارجية السودانية والرئاسة السودانية والحزب الحاكم، وهو ما أثر سلبًا على اتخاذ القرارات المناسبة ويشير إلى اضطراب المواقف.
وأضافت الصحيفة أن السبب الثانى، هو ضجر الخارجية السودانية من نزع ملفات ذات صلة بدول مهمة، وتسليمها لشخصيات خارج الوزارة تتحرك فيها منفردة دون تنسيق مشترك، مثل ملف العلاقات مع الصين، ودول البريكس «الصين، وروسيا، والهند، والبرازيل، وجنوب إفريقيا»، بالإضافة إلى ملف العلاقات مع تركيا، والتى أوكلت جميعًا إلى مساعد «البشير»، عوض أحمد الجاز.
وعن خليفة «غندور»، رجحت المصادر تعيين سفير السودان لدى جوبا سابقًا، مطرف صديق، فى هذا المنصب؛ إذ تردد اسمه منتصف يناير الماضى، إبان شائعة استقالة «غندور» وقت ذاك، إثر خلاف فى وجهات النظر بينه وبين البشير.

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