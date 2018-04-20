«مورجان ستانلي» يتوقع مبيعات ضعيفة لـ«أيفون» في الربع الثاني

قال بنك مورجان ستانلي إن مبيعات شركة آبل من هاتفها الذكي الشهير خلال الربع الثاني من العام الجاري ستكون مخيبة لتوقعات المحللين.



وتوقع البنك في بيان، اليوم الجمعة، أن مبيعات "أيفون" ستتراجع إلى 34 مليون وحدة في الثلاثة أشهر المنتهية في يونيو المقبل، مقابل تقديرات سابقة بـ40.5 مليون وحدة، وهو أقل من توقعات المحللين البالغة 43 مليون وحدة.



وخفض "مورجان ستانلي" السعر المستهدف لسهم "آبل" إلى 200 دولار، مقابل التقديرات السابقة البالغة 203 دولارات.



لكن البنك أكد أن أي تراجع في سعر السهم يعتبر "فرصة شراء"، محافظًا على توصيته بـ"زيادة الوزن" من السهم في المحفظة.



وانخفض سهم "آبل" بنسبة 3.3% إلى 167.1 دولار.