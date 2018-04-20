الألومنيوم يهبط من أعلى مستوياته في 7 أسابيع

هبطت أسعار الألومنيوم لثاني جلسة على التوالي، اليوم الجمعة، مع تعثر اتجاه صعودي أثارته عقوبات أمريكية على شركة روسال الروسية، ثاني أكبر منتج للمعدن في العالم.



وتراجعت أسعار النيكل أيضا مع تضاؤل المخاوف من أن واشنطن ربما توسع عقوباتها لتشمل شركة نوريلسك نيكل (نورنيكل).



وأغلقت عقود الألومنيوم القياسية في بورصة لندن للمعادن منخفضة 0.6 بالمئة إلى 2469 دولارا للطن.



وكان حجم التعاملات هو الأدنى منذ ما قبل السادس من أبريل، عندما أجبرت عقوبات على روسال ومالكها الملياردير أوليج ديريباسكا، بنوكا دولية وشركات للتعدين وبورصات على كبح صلاتها بالشركة الروسية.



وساهمت روسال بأكثر من 6 بالمئة من الإنتاج العالمي من الألومنيوم العام الماضي، ودفعت المخاوف من نقص في الإمدادات الأسعار إلى أعلى مستوى في سبعة أعوام عند 2718 دولارا للطن في جلسة الخميس، وما زال المعدن مرتفعا 23 بالمئة منذ السادس من أبريل.



وأغلقت عقود النيكل منخفضة 1.6 بالمئة عند 14830 دولارا للطن بعد أن لامست أعلى مستوى في ثلاث سنوات عند 16690 دولارا في جلسة الخميس، وينهي النيكل الأسبوع على مكاسب تزيد على 5 بالمئة.



ومن بين المعادن الصناعية الأخرى زادت عقود النحاس 0.1 بالمئة إلى 6992 دولارا للطن وعقود الزنك 0.3 بالمئة إلى 3232 دولارا للطن.



وصعدت عقود الرصاص 1.2 بالمئة إلى 2365 دولارا للطن، بينما أغلقت عقود القصدير مرتفعة 1.3 بالمئة إلى 21 ألفا و725 دولارا للطن.