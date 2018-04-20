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الجمعة 20/أبريل/2018 - 08:39 م

طلاب أمريكيون ينظمون إضرابًا احتجاجًا على العنف المسلح

طلاب أمريكيون ينظمون
وكالات
dostor.org/2136675

نظم آلاف الطلاب في أنحاء الولايات المتحدة إضرابا بالخروج من فصولهم الدراسية احتجاجا على العنف المسلح في المدارس وغياب أي تحرك من جانب الحكومة لوقف ذلك.

ودعا الإضراب الوطني للمدارس الطلاب لمغادرة فصولهم الدراسية الساعة 10 صباحا بالتوقيت المحلي.

واختار المنظمون إجراء الاحتجاج اليوم، الذي يوافق الذكرى التاسعة عشرة على مجزرة مدرسة كولومبيان بولاية كولورادو وقتل فيها 13 شخصا.

ويلي الاحتجاج حداد لمدة 13 ثانية، بواقع ثانية لكل ضحية في كولومبيان.

ويحذو الإضراب حذو إضرابات الطلاب التي نظمت الشهر الماضي لإحياء ذكرى إطلاق نار على 17 شخصا في ثانوية مارجوري ستونمان دوجلاس في باركلاند بفلوريدا في 14 فبراير.

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