القاهرة : الجمعة 20 أبريل 2018
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12:53 م

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12:13 ص

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الجمعة 20/أبريل/2018 - 08:36 م

بخطوات مذهلة.. كيفية التخلص من عرق الإبط؟

بخطوات مذهلة.. كيفية
غادة موسي
dostor.org/2136672

مع دخول فصل الصيف، وبداية العرق والروائح الكريهة، قدم موقع "ذا صن" طرق فعالة للتخلص من عرق الإبط والذى يسبب ضيقا لدى غالبية الناس:-

- ابتعد عن تناول الكارى والكافيين:
لأن الجسم يتفاعل مع الطعام الحار بالطريقة نفسها التى يتفاعل بها مع الطقس الحار، وكذلك فإن الكافيين يحفز الجهاز العصبى المركزى مما يجعلك تعرق أكثر.

- ممارسة الرياضة:
من المعروف أن ممارسة الرياضة تسبب العرق، لكن القيام بالمزيد منها يمكن أن يقلل في الواقع من مقدار ما تفعله، مع زيادة الاندروفين الذى تحصل عليه نتيجة ممارسة الرياضة يقلل من مستويات الاجهاد والقلق التى تسبب العرق.

- الملابس:
إذا كنت ترتدي بنطال جينز وقميص مصنوع من مادة منسوجة بشكل كثيف، فأنت تضع نفسك في مواجهة كارثة ذات صلة بالعرق.

قم باختيار الملابس المناسبة للتخلص من المواد القابلة العرق والتي تسمح ببعض تدفق الهواء حول الجسم، وابتعد عن الملابس الداكنة لأنها تميل إلى جعلك أكثر سخونة، فالملابس ذات الألوان الفاتحة تعكس حرارة الشمس.

- مزيل العرق:
مزيل العرق الخاص بك مضاد للعرق هو أكثر فعالية إذا قمت بتطبيقه في الليل، ذلك لأن المكونات النشطة تستغرق بعض الوقت لبناء حاجز ضد عرقك، سوف تحافظ على درجة حرارتك وتساعدك على تجنب البقع الرطبة تحت ذراعيك.

بخطوات مذهلة.. كيفية التخلص من عرق الإبط؟
بخطوات مذهلة.. كيفية التخلص من عرق الإبط؟
بخطوات مذهلة.. كيفية التخلص من عرق الإبط؟
بخطوات مذهلة.. كيفية التخلص من عرق الإبط؟
بخطوات مذهلة.. كيفية التخلص من عرق الإبط؟
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