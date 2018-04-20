مذكرة لوزير الزراعة لصرف باقي المقررات السمادية

تقدمت الجمعية العامة للائتمان، بمذكرة إلى الدكتور عبدالمنعم البنا، وزير الزراعة، بصرف المقررات السمادية الصيفية بكاملها لتصريف المخزون المكدس بالجمعيات لتوفير سيولة للجمعيات لصرف مستحقات الشركات البالغة نصف مليون جنيه شهريا في الوقت الذي توزّع فيه الوزارة 3 شكائر فقط لكل فدان.



وقال علي عودة، رئيس الجمعية، إن الأسمدة مكدسة في الجمعيات الزراعية ولا أزمة سوى في عمليات التوزيع، مشيرا إلى أن الجمعيات تحتاج إلى سيولة، وتم إرسال مذكرة لوزير الزراعة بوجود فواتير متأخرة لدى شركات الأسمدة.

وأضاف «عودة»، لـ«الدستور»، أن الجمعيات تتسلم 160 ألف طن أسمدة شهريا وتحتاج الشركات قيمة هذه الفواتير 500 مليون جنيه شهريا، وأن الحل في توزيع حصص الموسم الصيفي كاملة حتى تكون هناك سيولة لسداد مستحقات الشركات.

