حملة نظافة في بولاق الدكرور (صور)

سمية الخشاب في عزاء والد شيرين (صور)

بدأ منذ قليل عزاء والد الفنانة شيرين عبدالوهاب بمسجد المشير طنطاوي في ظل تشديدات أمنية ومنع دخول الصحفيين. وحرصت الفنانة سمية الخشاب على أن تكون أول الحاضرين في العزاء، كما حضر عدد من الأهل والأقارب. ...