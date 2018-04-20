حملة نظافة في بولاق الدكرور (صور)
شن حي بولاق الدكرور في محافظة الجيزة حملات مكثفة لرفع القمامة وتجريد ورش الشوارع.
بدأت الحملة عملها، اليوم الجمعة، برفع تراكمات القمامة في منطقة «كوبري الخشب» وشارعي «ترعة زنين» و«المصرف».
شن حي بولاق الدكرور في محافظة الجيزة حملات مكثفة لرفع القمامة وتجريد ورش الشوارع.
بدأت الحملة عملها، اليوم الجمعة، برفع تراكمات القمامة في منطقة «كوبري الخشب» وشارعي «ترعة زنين» و«المصرف».
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