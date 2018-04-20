القاهرة : الجمعة 20 أبريل 2018
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الجمعة 20/أبريل/2018 - 08:17 م

طفل التوحد يصنع نموذجًا من «تيتانيك»

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه
غادة موسي
dostor.org/2136663

تعد وجود الإنجازات دليلا على عدم توقف العقل البشرى عن الابتكار، وإعجاز أطفال التوحد هو مبرر قوى لأن الإبداع ليس له حدود بل فى بعض الأحيان يفوق قدرات الأشخاص العاديين.

برينغار كارل بيرغسون صبر، من أيسلندا، مصاب بالتوحد، يبلغ من العمر 15 عاما، ويقدم نموذجا متكاملا لسفينة تيتانيك، والذى سيظل معروضا حتى عام 2020 في معرض تيتانيك في بيجيون فورج بولاية تينيسي.

وفى تقرير أعدته سكاى نيوز أكدت فيه أنه بدأ بناء النموذج من المكعبات عندما كان في العاشرة من عمره واستغرق 11 شهرا للانتهاء منه، ذاكرا أن المشروع ساعده على التخلص من ضباب التوحد.

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