«المركزي الأوروبي»: اقتصاد منطقة اليورو يحتاج إلى تجارة مفتوحة

قال رئيس البنك المركزي الأوروبي، ماريو دراجي، اليوم الجمعة، إن اقتصاد منطقة اليورو يحتاج إلى نمو عالمي قوي وتجارة مفتوحة إذا كان له أن يواصل الازدهار.



وأبلغ دراجي وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية بالدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي واللجنة الدولية للشئون النقدية والمالية في واشنطن بأن "التطورات الإيجابية في منطقة اليورو ليست مستقلة عن القوة الدافعة للنمو العالمي".



وأضاف: "التجارة المفتوحة والاستثمارات والتدفقات المالية المستدامة تلعب دورا رئيسيا في انتشار التكنولوجيا الجديدة عبر الحدود والتي تسهم بقوة في تحسين الكفاءة".