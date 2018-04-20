استقرار سعر صرف الدولار في البنوك

استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري في التعاملات المسائية للبنوك اليوم الجمعة.



وسجل سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى نحو 17.63 جنيه للشراء، و17.76 جنيه للبيع، وسجل في بنك مصر نحو 17.57 جنيه للشراء، و17.67 جنيه للبيع، وعند مستوى 17.57 جنيه للشراء، و17.67 جنيه للبيع، كان سعر الدولار في البنك الأهلى المصري، أما في بنك القاهرة فسجل نحو 17.66 جنيه للشراء و17.76 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولى سجلت العملة الأمريكية نحو 17.62 جنيه للشراء، و17.72 جنيه للبيع.

