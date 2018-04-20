أوروبا تحظر واردات اللحوم من 20 مصنعًا في البرازيل

قال وزير الزراعة البرازيلي، إن قرار الاتحاد الأوروبي حظر واردات اللحوم من عدة موردين برازيليين يؤثر على 30 إلى 35% من صادرات البلاد إلى الاتحاد وسيرغم الشركات على إيجاد أسواق جديدة.



ووفقا لبيان من المفوضية الأوروبية، علق الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، واردات منتجات اللحوم البرازيلية، ومعظمها من الدواجن، في خطوة تشمل 20 مصنعا في البلد الواقع في أميركا الجنوبية كان مرخصا لها بالتصدير إلى دول الاتحاد.



وقال وزير الزراعة بليرو ماجي للصحفيين، إن الحكومة البرازيلية ستطلب السماح لبعثة تجارية بزيارة أوروبا للتفاوض على إلغاء هذا الإجراء.



وأضاف أنه، من ناحية أخرى فإن الشركات البرازيلية سيتعين عليها أن تبحث عن أسواق جديدة لتحل بسرعة محل هذه الصادرات.