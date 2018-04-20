«ويلز فارجو» يدفع مليار دولار لتسوية اتهامات بالاحتيال

وافق بنك "ويلز فارجو" على دفع مليار دولار لتسوية ادعاءات جهات متعددة حول مشاركتها في الاحتيال بأعمال قروض المنازل والتأمين على السيارات.



وأعلن مكتب حماية المستهلك المالي ومكتب مراقبة العملة في الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، أن الانتهاكات كانت مرتبطة بكيفية إدارة "ويلز فارجو" برنامج تأمين إلزاميا في أعمال قروض السيارات الخاصة.



وقال "ويلز فارجو" إن التسوية ستؤدي إلى خفض أرباح الربع الأول من العام الجاري بنحو 800 مليون دولار لتصل إلى 4.7 مليار دولار.



كان البنك الأمريكي أعلن، في الأسبوع الماضي، تحقيق أرباح بقيمة 5.9 مليار دولار في الربع الأول من العام، لكنه ذكر أن هذا الرقم قد يتغير بعد الوصول إلى التسوية.



وأضاف رئيس البنك "تيم سيلان" أنه رغم وجود مزيد من العمل للقيام به "فإن هذه الأوامر تؤكد أننا نتشارك نفس الأولويات مع الجهات الرقابية، وأننا ملتزمون بالعمل معهم".



وارتفع سهم البنك الأمريكي بنحو 1.07% إلى 52.09 دولار.