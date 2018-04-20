المرصد السوري: «داعش» ينسحب من جنوب دمشق

ذكر المرصد السورى لحقوق الإنسان أن تنظيم "داعش" الإرهابى وافق على شروط الاتفاق الذى جرى التوصل إليه بينه وبين ممثلين عن الروس والجيش السورى حول خروجه من جنوب العاصمة دمشق.



وأوضحت قناة "العربية الحدث" اليوم الجمعة، أن هذا الاتفاق جاء بعد عمليات قصف مدفعى وصاروخى جوى مكثفة رافقت الاشتباكات العنيفة بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جانب، وتنظيم داعش من جانب آخر فى محيط حى التضامن ومحيط مخيم اليرموك بالقسم الجنوبى من العاصمة، فى محاولة من قوات النظام للضغط على التنظيم للعودة إلى الاتفاق بعد تعرقل تنفيذه.



جدير بالذكر أن قوات النظام السورى عززت وجودها جنوبى العاصمة منذ أكثر من أسبوعين منفذة عمليات قصف متقطعة.