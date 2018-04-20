«نيسان» تعتزم تسريح موظفين بالمملكة المتحدة

أعلنت شركة "نيسان" اعتزامها تسريح المئات من العمال في مصنع "سندرلاند" بالمملكة المتحدة، بفعل انهيار مبيعات مركبات الديزل.



وقال متحدث باسم الشركة، في تصريحات لصحيفة "الفايننشال تايمز"، اليوم الجمعة، إن "نيسان" تتنقل إلى مجموعة جديدة من المحركات خلال العام المقبل.

وتبلغ القوة العاملة في مصنع "نيسان" ببريطانيا حوالي 7000 عامل، حيث إن ربع السيارات التي يتم تصنيعها هناك تعمل بالديزل.



وأضاف أنه في الوقت الذي يتم فيه القيام بالتغيرات التشغيلية اللازمة لدعم هذا التحول ستكون هناك خطة قصيرة الأجل لتخفيض حجم المصنع بما يتماشى مع خطة 2018.



كانت مبيعات الديزل في المملكة المتحدة تراجعت بنسبة الثلث خلال الربع الأول من 2018 في حين ارتفعت مبيعات البنزين بشكل طفيف.



وتابع: "نحن نقوم بمناقشة هذه التغييرات التشغيلية حاليًا مع موظفي نيسان".



وتراجع سهم "نيسان" بأكثر من 0.4% ليهبط إلى 21.10 دولار.