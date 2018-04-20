تكثيف حملات أرض اللواء لرفع الإشغالات وإزالة المباني المخالفة

وجّه اللواء علاء الهراس نائب محافظ الجيزة لشؤون الأحياء، اللواء جمال الشبكشي رئيس حي العجوزة خلال الاجتماع الأخير مع رؤساء الأحياء بضرورة تفعيل القوانين وردع المخالفين وخاصة المباني المخالفة حتى لا تتفحل ويصعب إزالتها.



وشن الحي، حملة مكثفة في قطاع أرض اللواء بقيادة زينهم إدريس نائب رئيس الحي وعلاء الإبياري مساعد رئيس الحي لقطاع أرض اللواء.



وأسفرت الحملة عن إزالة مبان مخالفة أعلى أحد العقارات في شارع سلامة الشيخ من يمين المحور وإيقاف أعمال بناء وإزالة التعدي بقطعة أرض رقم 18 بشارع محمد العسيلي من شارع الشهداء كان يتم تجهيزها لعمل مقهى.



كما تم رفع الإشغالات المخالفة من شارع المعتمدية ورفع تراكمات القمامة من أمام مدارس القدس والعقاد ومن يمين المحور وشارع الصفطاوي وسلامة الراضي.

