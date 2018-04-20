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الجمعة 20/أبريل/2018 - 07:02 م

مدير أمن الجيزة يتفقد قوات تأمين نادي الزمالك (صور)

مدير أمن الجيزة يتفقد
ندي حمدي
dostor.org/2136594

تفقد اللواء عصام سعد مساعد، وزير الداخلية لأمن الجيزة، الخدمات الأمنية المعينة لتأمين نادى الزمالك بميت عقبة.

وشدد مدير الأمن على مواجهة أى خروج عن القانون بمنتهى الحسم والحزم، مطالبا القوات باليقظة الدائمة، والتصدى لأى أعمال عنف وشغب، كما حثهم ببذل قصارى جهدهم لتحقيق الأمن والنظام فى الشارع.

من ناحية أخرى، تمكنت مباحث الجيزة، من إلقاء القبض على 21 من أعضاء ألتراس "وايت نايتس"، لقيامهم بالتجمهر فى محيط النادى، ومحاولة ارتكاب أعمال شغب، وجارٍ فحصهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

مدير أمن الجيزة يتفقد قوات تأمين نادي الزمالك (صور)
مدير أمن الجيزة يتفقد قوات تأمين نادي الزمالك (صور)
مدير أمن الجيزة يتفقد قوات تأمين نادي الزمالك (صور)
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