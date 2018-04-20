الأسهم الأوروبية تسجل رابع مكاسبها الأسبوعية على التوالي

تباين أداء مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام تعاملات اليوم الجمعة، مع إعلان الشركات نتائج أعمالها الفصلية، لكنها نجحت في تسجيل مكاسب أسبوعية.



وتأثرت البورصات الأوروبية بنتائج أعمال الشركات خلال الربع الأول من العام الجاري، بالإضافة إلى خسائر الأسهم الأمريكية التي تجاوزت 200 نقطة خلال التعاملات، مع تحول أسعار النفط للهبوط بعد تغريدة للرئيس دونالد ترامب.



وأعلنت شركة "إريكسون" تسجيل خسائر أقل من التوقعات خلال الربع الأول من العام الحالي، وقفز سهم الشركة بنسبة 17.5% بعد هذه البيانات.



وعند نهاية التعاملات، استقر مؤشر "ستوكس 600" عند 381.8 نقطة، لكنه حقق مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي بعد صعود بلغ 0.7%.



في حين صعد "فوتسي" البريطاني بنسبة 0.5% إلى 7368 نقطة، لتتجاوز أرباحه 1.4% خلال الأسبوع المنتهي.



وطالب "مايكل سوندرز" عضو ببنك إنجلترا برفع أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة للسيطرة علي معدلات التضخم، بعد ساعات من تشكيك محافظ البنك "مارك كارني" في رفع الفائدة خلال الشهر المقبل.



وهبط "داكس" الألماني بنسبة 0.2% إلى 12540.5 نفطة، لكنه حقق مكاسب أسبوعية بلغت 0.7%.



أما "كاك" الفرنسي فقد ارتفع إلى 5412.8 نقطة بنسبة صعود بلغت 0.4%، مسجلًا صعودًا أسبوعيًا بنحو 1.8%.