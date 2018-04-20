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الجمعة 20/أبريل/2018 - 06:52 م

«حفتر» يصدر أوامر عسكرية جديدة في ليبيا

حفتر
حفتر
وكالات
dostor.org/2136587

أصدر القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، أوامر بتجهيز 5 آلاف جندي لـ"مهمة استراتيجية"، وفق ما أعلن المتحدث الرسمي باسم مكتب الإعلام والتوثيق بإدارة الآليات العسكرية، عبد السلام خليفة، اليوم الجمعة.

وقال خليفة في منشور على موقع التواصل الاجتماعي، فيس بوك، إن تعليمات وأوامر القائد العام للقوات المسلحة الليبية، ورئاسة الأركان العامة، قضت باستعداد إدارة الآليات العسكرية لنقل 5000 جندي تقريبًا، إلى مكان مهم واستراتيجي، سيعلن عنه في الأيام المقبلة.

وأضاف في منشور آخر مرفق بفيديو: "هذا جانب بسيط من بدء التجهيزات والاستعدادات لإدارة الآليات العسكرية لنقل 5 آلاف جندي قريبًا؛ بناء على تعليمات القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير أركان حرب خليفة حفتر".

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي أنباء تفيد بأن الاستعدادات العسكرية التي أمر بها قائد الجيش الوطني خليفة حفتر، تستهدف مدينة درنة، وهو ما نفته مصادر سياسية ليبية.

وقالت المصادر إنه بعد أن كشر الإخوان عن أنيابهم في أعقاب ما تردد عن حالة حفتر الصحية، سيقوم الجيش بعدة عمليات نوعية في أكثر من مدينة ليبية بالتعاون مع الأهالي.

ولايزال المشير خليفة حفتر في فرنسا، يخضع للعلاج في مستشفى عسكري، وأعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لوديريان الخميس الماضي، تحسن حالته الصحية.

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