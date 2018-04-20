القاهرة : الجمعة 20 أبريل 2018
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الجمعة 20/أبريل/2018 - 06:45 م

إزالة مبانٍ مخالفة في شارع السودان بالعجوزة

إزالة مبانٍ مخالفة
مصطفى علم الدين
dostor.org/2136586

كلف اللواء جمال الشبكشى، رئيس حي العجوزة، قطاع الإشغالات والمباني المخالفة بضرورة تفعيل القوانين وردع المخالفين.

وشن الحي حملة إزالة لمبانٍ مخالفة أعلى سطح العقارين رقم 202، و210 بشارع السودان المهندسين.

إزالة مبانٍ مخالفة في شارع السودان بالعجوزة
إزالة مبانٍ مخالفة في شارع السودان بالعجوزة
إزالة مبانٍ مخالفة في شارع السودان بالعجوزة
إزالة مبانٍ مخالفة في شارع السودان بالعجوزة
إزالة مبانٍ مخالفة في شارع السودان بالعجوزة
إزالة مبانٍ مخالفة في شارع السودان بالعجوزة
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