إزالة مبانٍ مخالفة في شارع السودان بالعجوزة
كلف اللواء جمال الشبكشى، رئيس حي العجوزة، قطاع الإشغالات والمباني المخالفة بضرورة تفعيل القوانين وردع المخالفين.
وشن الحي حملة إزالة لمبانٍ مخالفة أعلى سطح العقارين رقم 202، و210 بشارع السودان المهندسين.
كلف اللواء جمال الشبكشى، رئيس حي العجوزة، قطاع الإشغالات والمباني المخالفة بضرورة تفعيل القوانين وردع المخالفين.
وشن الحي حملة إزالة لمبانٍ مخالفة أعلى سطح العقارين رقم 202، و210 بشارع السودان المهندسين.
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