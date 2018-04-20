إزالة مبانٍ مخالفة في شارع السودان بالعجوزة

جديد الموضة.. عباءة رياضية من السعودية (صور)

ابتكرت أحد دور الأزياء في السعودية، أول عباءة رياضية، الأمر الذي دفع كثير من النساء إلى شرائها، كما أنها من احدث صيحات الموضه للمراءة السعودية. وقالت مصممة الأزياء السعودية، إيمان الجوهري، في تصريحات ...