ميجان ميركل تتألق بالأسود في مؤتمر تمكين المرأة بـ«الكومنولث» (صور)

أكدت «ميجان ميركل» الناشطة النسوية التي دعمت حركة «مي تو» أن حقوق المرأة ستظل محورًا لها بعد أن تزوجت من هاري، وأصبحت عضوًا في العائلة المالكة.



ودافعت ميجان عن حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين، حيث انضمت إلى الأمير هاري في حفل استقبال لتمكين المرأة في الكومنولث وفقا لموقع «mirror».



وبدت أنيقة في فستان كوكتيل أسود وزوج من الكعوب السوداء، مع ربطات الكاحل، على النقيض مع كيت ميدلتون التي اختارات فستانا أخضر في حفل جولدن جلوب وتجنبت الأسود على عكس باقي الحاضرات.

