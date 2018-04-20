بينها أوكرانيا وكازاخستان.. دول صاعدة تصدّر السياحة لمصر

اتجهت وزارة السياحة خلال العامين الماضيين إلى تنشيط الحركة السياحة من الأسواق الناشئة أو الأسواق الصاعدة سياحيا وهي الأسواق الأوروبية التي كان يتم تجاهلها خلال السنوات الماضية في ظل زيادة الحركة السياحية من الأسواق الرئيسية الكبرى والتي كان يأتي في مقدمتها روسيا والتي توقفت الحركة السياحية بها مع أكتوبر 2015 إثر حادثة الطائرة الروسية في شرم الشيخ، تليها السوق الألمانية والإيطالية والإنجليزية والفرنسية، ومع التراجع الذي لحق بهذه الدول اتجه فكر وزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة إلى الأسواق الصاعدة، ونجحت الخطة في تعويض النقص بالأعداد السياحية من الأسواق الكبرى وخاصة من دول أوروبا الشرقية.



وتأتي في مقدمة هذه الأسواق، أوكرانيا- وفق إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء التي أفادت بأن عدد السائحين القادمين منها بلغ خلال فبراير الماضي نحو 87180 مقارنة بـ68200 خلال نفس الشهر من العام الماضي وتتمركز حركة السياحة الأوكرانية في شرم الشيخ والغردقة ويعتبر من الأسواق الأولى حاليا وتأتي كازاخستان في المرتبة الثانية محققة 5563 سائحا مقارنة بـ1318 سائحا في ذات الفترة.



كما حققت دول البلطيق الثلاث تقدما في ذات الفترة فبلغت أعداد السائحين من إستونيا 4922 سائحا مقارنة بـ3099 سائحا، كما وصل من لاتفيا 3161 مقارنة بـ1243 كما وصل من لتوانيا 7922 سائحا مقارنة بـ2361.



كما حققت التشيك تقدما ملحوظا فوصل منها خلال فبراير الماضى 7485 سائحا مقارنة بـ4134 خلال فبراير 2017.

