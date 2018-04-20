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الجمعة 20/أبريل/2018 - 06:27 م

محافظ البحيرة تشهد الاحتفال بيوم الطبيب

محافظ البحيرة تشهد
أيمن بدر
dostor.org/2136575

شهدت المهندسة نادية عبده، محافظ البحيرة، الاحتفال الذى أقامته نقابة الأطباء برئاسة الدكتور محمد منيسي، نقيب أطباء البحيرة، بمناسبة يوم الطبيب البحراوي بقاعة المؤتمرات الكبرى بمجمع دمنهور الثقافي.

وكرمت محافظ البحيرة رموز الأطباء المثاليين وعددا من الأطباء الحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراة فى تخصصاتهم الطبية وعددا من القيادات الطبية المتميزة الذين أحيلوا للسن القانونية، لما بذلوه من جهد خلال فترة عملهم، وكذا تكريم إحدى الأمهات المثاليات لـ4 من الأبناء الأطباء وعددا من أسر الأطباء المتوفين، ومن جيل الرواد تم تكريم الدكتور محمد جميعي، استشاري العيون.

حضر الاحتفال المستشار حامد عيساوى، رئيس نادى قضاة البحيرة، والدكتور علاء عثمان، وكيل وزارة الصحة، والدكتور أحمد زعلوك، نقيب الصيادلة، والعقيد محمد شرف، المستشار العسكري، ومديرو الإدارات الصحية ومديرو المستشفيات المركزية وأعضاء مجلس نقابة الأطباء وجمع كبير من الأطباء وأسرهم.

محافظ البحيرة تشهد الاحتفال بيوم الطبيب
محافظ البحيرة تشهد الاحتفال بيوم الطبيب
محافظ البحيرة تشهد الاحتفال بيوم الطبيب
محافظ البحيرة تشهد الاحتفال بيوم الطبيب
محافظ البحيرة تشهد الاحتفال بيوم الطبيب
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