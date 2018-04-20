استشهاد طفل فلسطيني برصاص الاحتلال في غزة

استشهد طفل فلسطيني، اليوم الجمعة، ما يرفع حصيلة المواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة إلى ثلاثة في إطار الجمعة الرابعة من مسيرة العودة.



وقالت مصادر فلسطينية إن طفلا، 15 عاما، استشهد بعيار ناري خلال المواجهات مع قوات جيش الإسرائيلي شرق بلدة جباليا شمال القطاع.



وفي وقت سابق، أعلنت المصادر استشهاد شابين في العشرينات من عمرهما، أحدهما من ذوي الاحتياجات الخاصة برصاص إسرائيلي على أطراف شمال قطاع غزة.



وبلغت حصيلة الإصابات في المواجهات المستمرة حتى الآن 445 إصابة منهم 174 بالرصاص الحي بينهم 24 طفلا و12 سيدة، فيما وصفت حالة أحد الجرحى بأنها خطيرة.