القاهرة : الجمعة 20 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
12:30 ص

سفير مصر بألمانيا: فخور باستقبال الجمهور لوزيرة الثقافة ببرلين (صور)
09:50 م

تجهيزات لاستقبال نصف مليون مريد لـ«القنائى»
09:47 م

اسمعوهم.. ماذا يريد الشعب من الحكومة فى الموازنة الجديدة؟
09:25 م

مشادة بين نيللي كريم وسولافا في «اختفاء»
05:33 م

أمريكا تدعو للضغط على كوريا الشمالية للتخلى عن أسلحتها النووية
03:33 م

الهادي: عناصر حماس أنزلوا علم مصر من الشيخ زويد بعد اقتحام السجون
12:53 م

تأييد قرار «حفظ التحقيقات» مع ورثة عاطف عبيد
01:50 ص

طفل سورى ينفى الهجوم الكيميائى المزعوم فى دوما
12:13 ص

مقتل قياديين بالقاعدة في مداهمة أمنية للتحالف باليمن
08:02 م

مفيد فوزى يؤكد قصة حب غادة السمان وبليغ حمدى: الموسيقار لم يكن جادًا فى العلاقة
12:43 م

الملك سلمان يستقبل رئيس المجلس البابوي للفاتيكان

11:18 ص

واشنطن: لا عقوبات جديدة على روسيا
عالم
الجمعة 20/أبريل/2018 - 06:26 م

استشهاد طفل فلسطيني برصاص الاحتلال في غزة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
dostor.org/2136574

استشهد طفل فلسطيني، اليوم الجمعة، ما يرفع حصيلة المواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة إلى ثلاثة في إطار الجمعة الرابعة من مسيرة العودة.

وقالت مصادر فلسطينية إن طفلا، 15 عاما، استشهد بعيار ناري خلال المواجهات مع قوات جيش الإسرائيلي شرق بلدة جباليا شمال القطاع.

وفي وقت سابق، أعلنت المصادر استشهاد شابين في العشرينات من عمرهما، أحدهما من ذوي الاحتياجات الخاصة برصاص إسرائيلي على أطراف شمال قطاع غزة.

وبلغت حصيلة الإصابات في المواجهات المستمرة حتى الآن 445 إصابة منهم 174 بالرصاص الحي بينهم 24 طفلا و12 سيدة، فيما وصفت حالة أحد الجرحى بأنها خطيرة.

اقرأ أيضًا
منذ يوم

أمريكا تدعو للضغط على كوريا الشمالية للتخلى عن أسلحتها النووية

منذ يومين

طفل سورى ينفى الهجوم الكيميائى المزعوم فى دوما

منذ يومين

مقتل قياديين بالقاعدة في مداهمة أمنية للتحالف باليمن

منذ يومين

الملك سلمان يستقبل رئيس المجلس البابوي للفاتيكان

منذ يومين

واشنطن: لا عقوبات جديدة على روسيا

منذ 3 أيام

وزير الدفاع البريطانى: الإمارات قوة إقليمية مؤثرة عالميًا

الآن

«إعلام الفتنة».. القصة الكاملة لسرقة تبرعات الإخوان؟

عاجل.. إصابة شخص في إطلاق نار بمدرسة أمريكية

السيسى يتفقد أعمال تطوير طريق العين السخنة

«الصحة» تسجل أنسولين جديدًا يستمر مفعوله 36 ساعة

الأكثر قراءة

مرتضى منصور: قطر وضعت مخططًا للإطاحة بي من الزمالك

خاص.. عادل إمام يعود إلى السينما بعد غياب 8 أعوام

كارثة بالأسماء.. 22 لاعبًا خارج أسوار الزمالك الموسم المقبل

بأمر «الحوت الأزرق».. طالبة تقتل أمها وشقيقها حرقًا بسوهاج

ألبومات الصور

سمية الخشاب في عزاء والد شيرين (صور)

جديد الموضة.. عباءة رياضية من السعودية (صور)

محافظ الغربية يتفقد تطوير شارعى الكورنيش والجلاء بطنطا

الليلة.. تغطية خاصة لصالون «المعارضة الوطنية» على شاشة «المحور»

نجم الساعة

6 وزراء سابقين يتحدثون لـ«الدستور» عن قضية الرواتب والمعاشات

الأكثر قراءة

مرتضى منصور: قطر وضعت مخططًا للإطاحة بي من الزمالك

خاص.. عادل إمام يعود إلى السينما بعد غياب 8 أعوام

كارثة بالأسماء.. 22 لاعبًا خارج أسوار الزمالك الموسم المقبل

بأمر «الحوت الأزرق».. طالبة تقتل أمها وشقيقها حرقًا بسوهاج

كشكول

الأحد.. انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الخامس لهيئة ضمان الجودة

29 إبريل.. المؤتمر الدولي لقسم اللغة العبرية بـ"آداب عين شمس"

بالصور.. جنات تحيي حفل ختام المهرجان السنوى الثالث لجامعة بدر

بالصور.. بروتوكول تعاون بين جامعة بدر وجهاز تنمية التجارة الداخلية

المؤتمر الدولي الخامس لكلية الفنون التطبيقة بجامعة حلوان.. 23 إبريل

الأمصار

الأهلي والزمالك يتطلعان لضم نجم منتخب المغرب

البيان التفصيلي لوزراة الصحة الفلسطينية حول «جمعة الشهداء والأسرى»

الاتحاد التونسي العام للشغل يعلن عن جلسة طارئة غدًا السبت

رئيس وزراء فرنسا الأسبق يفكر في الترشح لمنصب «عمدة برشلونة»

حفتر يأمر بتجهيز الجيش الليبي لمهمة استراتيجية

ads
منوعات

رسام فيصل: «الفن هو الجمال الوحيد وسط قبح البشرية»

«إليزابيث 2» أول فندق عائم في دبي

المصري أجمل رجال العرب.. بجد!

ولاد الكار

مهرجان التميز الإعلامي يكرم طلاب فنون الاتصال

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

التبول اللإرادى

الدستور على فيسبوك