غدًا.. انطلاق فعاليات حفل افتتاح الدورة الـ٥١ للصحفيين الأفارقة

تنطلق، غدا السبت، فعاليات الدورة التدريبية الواحدة والخمسين للصحفيين الشبان الأفارقة الناطقين باللغات المختلفة تحت شعار "أخوة واتحاد" التي ينظمها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي "مكرم محمد أحمد"، بالتعاون مع اتحاد الصحفيين الأفارقة برئاسة الكاتب الصحفي "محفوظ الأنصاري" تحت إشراف وزارة الخارجية المصرية.



يشارك بالدورة التدريبية 21 صحفيًا من 21 دولة إفريقية مختلفة متمثلة في دول (السودان-السنغال- أوغندا - المغرب -بورندى - بوركينا فاسو - توجو -تونس - تشاد - تنزانيا - جنوب إفريقيا - جنوب السودان -جيبوتي- غانا - كوت ديفوار -كينيا - مالي - مورشيوس -موريتانيا - ناميبيا - نيجيريا)، ممثلين لصوت الصحافة الإفريقية بالقارة السمراء إلى جانب مشاركة ثلاثة من ممثلي الصحف المصرية: (جريدة الأخبار– وكالة أنباء الشرق الأوسط – جريدة صدى البلد) كممثلين لصوت مصر بالقارة السمراء.



ويشارك في الإشراف على فعاليات تلك الدورة التدريبية نقباء اتحاد الصحفيين الأفارقة بدولتي نيجيريا والمغرب.



وستعقد الدورة بمقر مركز التدريب والدراسات الإعلامية التابع للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بماسبيرو، وتستمر لمدة ثلاثة أسابيع حتى العاشر من شهر مايو المقبل.



ويترأس حفل الافتتاح كل من مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ومحفوظ الأنصاري، رئيس اتحاد الصحفيين الأفارقة.



ويحضر الحفل عدد من أعضاء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام واتحاد الصحفيين الأفارقة على رأسهم "أحمد سليم" أمين عام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ود"زينب عباس" أمين عام اتحاد الصحفيين الأفارقة وصالح الصالحي عضو المجلس الأعلى ورئيس لجنة التدريب بالمجلس، وعدد من كبار الصحفيين وخبراء السياسة والإعلام بالشرق الأوسط.



ويحرص المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بالتعاون مع اتحاد الصحفيين الأفارقة ووزارة الخارجية المصرية على أن تكون تلك الدورة التدريبية بمثابة ملتقى للشباب الصحفيين الأفارقة؛ لتبادل الخبرات سواء على المستوى الأكاديمي أو المهني إلى جانب تبادل الثقافات الإفريقية المختلفة؛ لفتح أفق جديدة وسبل تعاون إفريقي مشترك بين شتى البلدان الإفريقية من أجل توحيد الصف الإفريقي لصوت إفريقي واحد بالصحافة الإفريقية والإعلام الدولي إلى جانب توطيد العلاقات المصرية الإفريقية من خلال أقلام هؤلاء الصحفيين الأفارقة.



ومن جانبه؛ يقوم اتحاد الصحفيين الأفارقة بالتعاون مع مركز التدريب والدراسات الإعلامية التابع للمجلس الأعلى- منسقي الدورة - على توفير المحاضرات النظرية والعملية الصحفيين الأفارقة في كافة تخصصات الصحافة والإعلام على أيدي كبار المتخصصين والخبراء في مجال الصحافة والإعلام بالشرق الأوسط إلى جانب قيامهم بالعديد من الجولات السياحية والترفيهية والاستكشافية، والتي تشمل زيارة أهم المناطق الأثرية والمدن الساحلية المصرية؛ لنقل صورة نموذجية عن مصر قلب القارة الإفريقية، وبذلك يستطيع الإعلامي الإفريقي أن يعود إلى بلده حاملا صورة حقيقية عن طبيعة الحياة في مصر وأن يكون سفيرا لها في بلاده.



ويلعب مركز التدريب والدراسات الإعلامية التابع للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام من خلال ما يعقده من دورات تدريبية للصحفيين والإعلاميين الأفارقة دورا هاما في توطيد العلاقات بين أبناء القارة الواحدة من خلال تعرف الدارسين كل منهم على عادات وثقافات دول القارة الإفريقية الأخرى طوال فترة الدورات.

