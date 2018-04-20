القاهرة : الجمعة 20 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
12:30 ص

سفير مصر بألمانيا: فخور باستقبال الجمهور لوزيرة الثقافة ببرلين (صور)
09:50 م

تجهيزات لاستقبال نصف مليون مريد لـ«القنائى»
09:47 م

اسمعوهم.. ماذا يريد الشعب من الحكومة فى الموازنة الجديدة؟
09:25 م

مشادة بين نيللي كريم وسولافا في «اختفاء»
05:33 م

أمريكا تدعو للضغط على كوريا الشمالية للتخلى عن أسلحتها النووية
03:33 م

الهادي: عناصر حماس أنزلوا علم مصر من الشيخ زويد بعد اقتحام السجون
12:53 م

تأييد قرار «حفظ التحقيقات» مع ورثة عاطف عبيد
01:50 ص

طفل سورى ينفى الهجوم الكيميائى المزعوم فى دوما
12:13 ص

مقتل قياديين بالقاعدة في مداهمة أمنية للتحالف باليمن
08:02 م

مفيد فوزى يؤكد قصة حب غادة السمان وبليغ حمدى: الموسيقار لم يكن جادًا فى العلاقة
12:43 م

الملك سلمان يستقبل رئيس المجلس البابوي للفاتيكان

11:18 ص

واشنطن: لا عقوبات جديدة على روسيا
سياسي
الجمعة 20/أبريل/2018 - 06:23 م

غدًا.. انطلاق فعاليات حفل افتتاح الدورة الـ٥١ للصحفيين الأفارقة

مكرم محمد أحمد
"مكرم محمد أحمد
الحسين عبيد
dostor.org/2136571

تنطلق، غدا السبت، فعاليات الدورة التدريبية الواحدة والخمسين للصحفيين الشبان الأفارقة الناطقين باللغات المختلفة تحت شعار "أخوة واتحاد" التي ينظمها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي "مكرم محمد أحمد"، بالتعاون مع اتحاد الصحفيين الأفارقة برئاسة الكاتب الصحفي "محفوظ الأنصاري" تحت إشراف وزارة الخارجية المصرية.

يشارك بالدورة التدريبية 21 صحفيًا من 21 دولة إفريقية مختلفة متمثلة في دول (السودان-السنغال- أوغندا - المغرب -بورندى - بوركينا فاسو - توجو -تونس - تشاد - تنزانيا - جنوب إفريقيا - جنوب السودان -جيبوتي- غانا - كوت ديفوار -كينيا - مالي - مورشيوس -موريتانيا - ناميبيا - نيجيريا)، ممثلين لصوت الصحافة الإفريقية بالقارة السمراء إلى جانب مشاركة ثلاثة من ممثلي الصحف المصرية: (جريدة الأخبار– وكالة أنباء الشرق الأوسط – جريدة صدى البلد) كممثلين لصوت مصر بالقارة السمراء.

ويشارك في الإشراف على فعاليات تلك الدورة التدريبية نقباء اتحاد الصحفيين الأفارقة بدولتي نيجيريا والمغرب.

وستعقد الدورة بمقر مركز التدريب والدراسات الإعلامية التابع للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بماسبيرو، وتستمر لمدة ثلاثة أسابيع حتى العاشر من شهر مايو المقبل.

ويترأس حفل الافتتاح كل من مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ومحفوظ الأنصاري، رئيس اتحاد الصحفيين الأفارقة.

ويحضر الحفل عدد من أعضاء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام واتحاد الصحفيين الأفارقة على رأسهم "أحمد سليم" أمين عام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ود"زينب عباس" أمين عام اتحاد الصحفيين الأفارقة وصالح الصالحي عضو المجلس الأعلى ورئيس لجنة التدريب بالمجلس، وعدد من كبار الصحفيين وخبراء السياسة والإعلام بالشرق الأوسط.

ويحرص المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بالتعاون مع اتحاد الصحفيين الأفارقة ووزارة الخارجية المصرية على أن تكون تلك الدورة التدريبية بمثابة ملتقى للشباب الصحفيين الأفارقة؛ لتبادل الخبرات سواء على المستوى الأكاديمي أو المهني إلى جانب تبادل الثقافات الإفريقية المختلفة؛ لفتح أفق جديدة وسبل تعاون إفريقي مشترك بين شتى البلدان الإفريقية من أجل توحيد الصف الإفريقي لصوت إفريقي واحد بالصحافة الإفريقية والإعلام الدولي إلى جانب توطيد العلاقات المصرية الإفريقية من خلال أقلام هؤلاء الصحفيين الأفارقة.

ومن جانبه؛ يقوم اتحاد الصحفيين الأفارقة بالتعاون مع مركز التدريب والدراسات الإعلامية التابع للمجلس الأعلى- منسقي الدورة - على توفير المحاضرات النظرية والعملية الصحفيين الأفارقة في كافة تخصصات الصحافة والإعلام على أيدي كبار المتخصصين والخبراء في مجال الصحافة والإعلام بالشرق الأوسط إلى جانب قيامهم بالعديد من الجولات السياحية والترفيهية والاستكشافية، والتي تشمل زيارة أهم المناطق الأثرية والمدن الساحلية المصرية؛ لنقل صورة نموذجية عن مصر قلب القارة الإفريقية، وبذلك يستطيع الإعلامي الإفريقي أن يعود إلى بلده حاملا صورة حقيقية عن طبيعة الحياة في مصر وأن يكون سفيرا لها في بلاده.

ويلعب مركز التدريب والدراسات الإعلامية التابع للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام من خلال ما يعقده من دورات تدريبية للصحفيين والإعلاميين الأفارقة دورا هاما في توطيد العلاقات بين أبناء القارة الواحدة من خلال تعرف الدارسين كل منهم على عادات وثقافات دول القارة الإفريقية الأخرى طوال فترة الدورات.

موضوعات متعلقة

«الأعلى للإعلام» يُعلن انطلاق فعاليات الدورة الـ19 للإعلاميين الأفارقة

«الأعلى للإعلام»: انطلاق فعاليات الدورة الـ19 للأفارقة اليوم

اليوم.. انطلاق فعاليات الدورة التاسعة عشر للإعلاميين الأفارقة

غدًا.. «الأعلى للإعلام» يحتفل بتخرج الدفعة الـ19 للإعلاميين الأفارقة

الآن

«إعلام الفتنة».. القصة الكاملة لسرقة تبرعات الإخوان؟

عاجل.. إصابة شخص في إطلاق نار بمدرسة أمريكية

السيسى يتفقد أعمال تطوير طريق العين السخنة

«الصحة» تسجل أنسولين جديدًا يستمر مفعوله 36 ساعة

الأكثر قراءة

مرتضى منصور: قطر وضعت مخططًا للإطاحة بي من الزمالك

خاص.. عادل إمام يعود إلى السينما بعد غياب 8 أعوام

كارثة بالأسماء.. 22 لاعبًا خارج أسوار الزمالك الموسم المقبل

بأمر «الحوت الأزرق».. طالبة تقتل أمها وشقيقها حرقًا بسوهاج

ألبومات الصور

سمية الخشاب في عزاء والد شيرين (صور)

جديد الموضة.. عباءة رياضية من السعودية (صور)

محافظ الغربية يتفقد تطوير شارعى الكورنيش والجلاء بطنطا

الليلة.. تغطية خاصة لصالون «المعارضة الوطنية» على شاشة «المحور»

نجم الساعة

6 وزراء سابقين يتحدثون لـ«الدستور» عن قضية الرواتب والمعاشات

ads
الأكثر قراءة

مرتضى منصور: قطر وضعت مخططًا للإطاحة بي من الزمالك

خاص.. عادل إمام يعود إلى السينما بعد غياب 8 أعوام

كارثة بالأسماء.. 22 لاعبًا خارج أسوار الزمالك الموسم المقبل

بأمر «الحوت الأزرق».. طالبة تقتل أمها وشقيقها حرقًا بسوهاج

كشكول

الأحد.. انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الخامس لهيئة ضمان الجودة

29 إبريل.. المؤتمر الدولي لقسم اللغة العبرية بـ"آداب عين شمس"

بالصور.. جنات تحيي حفل ختام المهرجان السنوى الثالث لجامعة بدر

بالصور.. بروتوكول تعاون بين جامعة بدر وجهاز تنمية التجارة الداخلية

المؤتمر الدولي الخامس لكلية الفنون التطبيقة بجامعة حلوان.. 23 إبريل

الأمصار

الأهلي والزمالك يتطلعان لضم نجم منتخب المغرب

البيان التفصيلي لوزراة الصحة الفلسطينية حول «جمعة الشهداء والأسرى»

الاتحاد التونسي العام للشغل يعلن عن جلسة طارئة غدًا السبت

رئيس وزراء فرنسا الأسبق يفكر في الترشح لمنصب «عمدة برشلونة»

حفتر يأمر بتجهيز الجيش الليبي لمهمة استراتيجية

ads
منوعات

رسام فيصل: «الفن هو الجمال الوحيد وسط قبح البشرية»

«إليزابيث 2» أول فندق عائم في دبي

المصري أجمل رجال العرب.. بجد!

ولاد الكار

مهرجان التميز الإعلامي يكرم طلاب فنون الاتصال

الصحة

التبول اللإرادى

الدستور على فيسبوك