العثور على أكبر مقبرة لـ«داعش» بالموصل العراقية

ذكر العقيد فواز أحمد الحمداني، من قيادة عمليات نينوى العسكرية، اليوم، أنه تم العثور على اكبر مقبرة جماعية لعناصر "داعش" تضم رفات أكثر من 300 قتيل عراقي وأجنبي في قضاء الحضر جنوبي مدينة الموصل.



وقال الحمداني في تصريح صحفي إنه تم العثور على أكبر مقبرة لتنظيم داعش تضم أكثر من 300 قتيل عراقي وأجنبي، خلال عملية إزالة ركام الأنقاض في المناطق التي شهدت قتالا ضد داعش العام الماضي في قضاء الحضر جنوب غربي الموصل.



وذكر أن القوات الأمنية طمرت جثث عناصر داعش، بعد التأكد من أسمائهم ومراكزهم القيادية في التنظيم.