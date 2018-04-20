أرباح «بيكر هيوز» تتجاوز التوقعات في الربع الأول

ارتفعت أرباح شركة "بيكر هيوز" الأمريكية بأكثر من التوقعات خلال الربع الأول من العام الجاري، رغم فشل الإيرادات في الوفاء بالتقديرات.



وأعلنت الشركة العاملة في مجال النفط اليوم الجمعة، تحقيقها أرباح قدرها 70 مليون دولار خلال الربع الأول من العام الجاري (17 سنتًا للسهم الواحد).



وباستثناء البنود غير المتكررة، بلغ نصيب السهم من الأرباح 9 سنتات، في حين كانت التوقعات تشير إلى تسجيل 6 سنتات.



كما أشارت الشركة الأمريكية إلى ارتفاع الإيرادات خلال الربع الأول من العام الحالي إلي 5.4 مليار دولار بارتفاع 1% عن نفس الفترة من العام الماضي، ولكنها فشلت فى أن تفي بتوقعات المحللين التي كانت تشير إلى 5.42 مليون دولار.



وارتفع سعم "بيكر هيوز" بنسبة 2.9% إلى 34 دولار.