علي الحجار على مسرح الساقية الأربعاء

يقدم المطرب الكبير علي الحجار، حفله الشهري بساقية الصاوي، آخر أربعاء في الشهر الجاري، والموافق 25 أبريل، ويعد هذا الحفل الثاني على التوالي الذي يقدمه في الساقية إذ قدم مؤخرا حفل عيد الربيع من وحضره عدد كبير من الجمهور.



الحجار أثبت نجاحه في الثمانينيات عندما أطلق ألبوم «في قلب الليل» قاصدًا به أن يكون نقطة تحول في مسار الأغنية المصرية على مستوى التنفيذ الموسيقى الحديث المستفيد من التقنيات الجديدة، وعلى مستوى الصياغة الموسيقية بألحان كل من «مودي الإمام» و«أحمد الحجار» لهدف مهم هو تحرير القوالب الشعرية للغناء المصرى باللهجة العامية.

