روسيا: قد لا ندعم اتفاق «أوبك» حتى نهاية 2018

قال وزير الطاقة الروسي، إن بلاده قد لا تدعم الاستمرار في اتفاقية خفض إنتاج النفط بقيادة «أوبك» حتى نهاية العام الحالي.



وكان الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وخارجها اتفقوا على خفض إنتاج الخام لـ 1.8 مليون برميل يوميا منذ بداية 2017، وهي الصفقة التي تم تمديدها حتى نهاية العام الحالي، من أجل عودة التوازن إلى السوق.



وقال ألكسندر نوفاك في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، إن هناك حاجة إلى متابعة الموقف.



وتابع: «لا يمكن إعطاء إجابة محددة في الوقت الراهن، إذ إننا لا نملك فكرة كاملة حول أداء السوق خلال الأشهر المقبلة»، مؤكدا أن ما سيحدد مستقبل الصفقة هو الوضع في السوق.



ومن المقرر أن يجتمع وزراء الدول الأعضاء في «أوبك» وخارجها في يونيو المقبل من أجل مراجعة اتفاقية خفض الإنتاج.



وتراجع خام «برنت» بأكثر من 0.9% إلى 73.08 دولار للبرميل كما هبط خام «نايمكس» بنسبة مماثلة 0.9% إلى 67.70 دولار للبرميل.

