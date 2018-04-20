تكلفة الرهن العقاري الأمريكي ترتفع لأعلى مستوى منذ 2014

ارتفعت تكلفة الرهن العقاري في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الجاري، لتصل إلى أعلى مستوى في 4 سنوات، بسبب بيانات اقتصادية قوية في البلاد.



وكشف مسح مؤسسة "فريدي مارك" الأسبوعي والصادر أمس الخميس، أن متوسط معدل الرهن العقاري لمدة 30 عامًا بلغ 4.47 % في الأسبوع المنتهي في 19 أبريل الجاري، بزيادة بلغت 5 نقاط أساس عن الأسبوع السابق له، وهو أعلى معدل منذ يناير 2014.



وارتفع متوسط معدل الرهن العقاري لمدة 15 عاما إلى 3.94% خلال نفس الفترة، مقابل 3.87% في الأسبوع السابق له.



وجاء صعود العائد على الرهن العقاري مع صعود عوائد سندات الخزانة الأمريكية لمدة 10 سنوات أعلى 2.9% خلال الأسبوع الحالي، بدعم بيانات اقتصادية قوية قد تشير لتسارع التضخم.



وارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لآجل 10 سنوات إلي 2.93%.