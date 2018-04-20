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اقتصاد
الجمعة 20/أبريل/2018 - 05:30 م

الذهب يعمق خسائره ويفقد 11 دولارا

الذهب
الذهب
dostor.org/2136521

عمقت أسعار الذهب من خسائرها خلال تعاملات اليوم الجمعة، ليفقد المعدن أكثر من 11 دولارا.

ويتزامن الهبوط الحاد في قيمة المعدن النفيس مع قوة أداء العملة الأمريكية التي صعدت إلى أعلى مستوى في نحو أسبوعين، إضافة إلى ارتفاع عوائد السندات الحكومية بالولايات المتحدة.

ويواصل الذهب الخسائر للجلسة الثانية على التوالي ليكون الهبوط الأول ليومين متتاليين منذ 28 مارس الماضي، متجهًا لتسجيل خسائر أسبوعية.

وتخلى المستثمرون عن الملاذات الآمنة مثل الذهب مع تراجع المخاوف الجيوسياسية، حيث توقفت التهديدات الأمريكية بشأن التدخل العسكري في سوريا مع إعلان الرئيس دونالد ترامب "إنتهاء المهمة".

وتترقب الأسواق لقاء الرئيس الأمريكي مع زعيم كوريا الشمالية خلال الفترة المقبلة وسط تفاؤل بالخروج بنتائج إيجابية، وهو ما يعني مزيد من الهدوء الجيوسياسي وبالتالي الابتعاد عن سوق الملاذ الآمن.

وتراجع سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم شهر يونيو بنسبة تزيد عن 0.8% أو ما يعادل 11.50 دولار ليهبط إلى 1337.30 دولار للأوقية.

كما تراجع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنحو 0.6% ليسجل 1337.85 دولار للأوقية.

وخلال نفس الفترة، صعد مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء الورقة الخضراء مقابل 6 عملات رئيسية بنحو 0.6% ليصل إلى 90.475 دولار للأوقية.

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