«دي ميستورا»: الأمم المتحدة طلبت التحقيق في دوما دون عقبات

قال المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا ستافان دي مستورا، إن سوريا بحاجة إلى نزع فتيل التصعيد والتوتر، وأن روسيا ملتزمة بدفع المسار السياسي لحل الأزمة السورية.



وأضاف «دي ميستورا» في تصريحات له اليوم: «الأمم المتحدة طالبت بإجراءات التحقيق في دوما دون عقبات».



وأعلن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا، أن المفاوضات بشأن التسوية السورية في سوتشي يجب أن تصبح أكثر أهمية بالنسبة للمجتمع الدولي، وأن المحادثات في أستانا من الأفضل أن تعقد بشكل أكثر انتظاما، مشددا على ضرورة دعم مسارات التسوية السورية الثلاثة.



